Londra: rosso per Fresnillo
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader mondiale dell'argento, che mostra un decremento del 2,89%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Fresnillo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,03 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 30,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```