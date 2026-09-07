Londra: rosso per Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader mondiale dell'argento , che mostra un decremento del 2,89%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Fresnillo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,03 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 30,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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