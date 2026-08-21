Milano 10:30
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Nasdaq 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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Londra 10:31
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Francoforte 10:31
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Londra: allunga il passo Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: allunga il passo Fresnillo
Brilla il leader mondiale dell'argento, che passa di mano con un aumento del 3,91%.
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