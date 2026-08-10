Milano 10-ago
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Londra: brillante l'andamento di Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Fresnillo
Rialzo marcato per il leader mondiale dell'argento, che tratta in utile del 2,34% sui valori precedenti.
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