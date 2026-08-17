Londra: scambi al rialzo per Fresnillo

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale dell'argento , che lievita del 2,60%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Fresnillo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 29,73 sterline con primo supporto visto a 29,22. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 28,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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