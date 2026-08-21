Londra: mette il turbo Fresnillo
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il leader mondiale dell'argento, che tratta in rialzo del 3,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Fresnillo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33,26 sterline e primo supporto individuato a 32,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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