Londra: mette il turbo Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il leader mondiale dell'argento , che tratta in rialzo del 3,91%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Fresnillo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33,26 sterline e primo supporto individuato a 32,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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