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Londra: scambi in positivo per Diploma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Diploma
Avanza il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che guadagna bene, con una variazione del 2,11%.
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