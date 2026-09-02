Milano 12:39
51.645 -0,52%
Nasdaq 1-set
29.077 0,00%
Dow Jones 1-set
52.767 -0,79%
Londra 12:39
10.716 -0,68%
Francoforte 12:40
25.730 -0,93%

Londra: risultato positivo per Admiral Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Admiral Group
Apprezzabile rialzo per la società assicurativa, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.
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