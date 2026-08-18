Milano 15:18
53.318 -0,50%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:18
10.751 +0,29%
Francoforte 15:18
26.242 -0,37%

Londra: risultato positivo per Centrica

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Centrica
Scambia in profit il fornitore di elettricità e gas, che lievita del 2,02%.
Condividi
```