Londra: scambi in positivo per Diploma

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Diploma più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Diploma si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 74,47 sterline. Supporto stimato a 72,62. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 76,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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