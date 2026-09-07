Madrid: andamento sostenuto per Acciona Energia
(Teleborsa) - Avanza il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che guadagna bene, con una variazione del 2,45%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acciona Energia più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Acciona Energia, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21,39 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 21,97 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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