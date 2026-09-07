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Madrid: positiva la giornata per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Acciona
Apprezzabile rialzo per la società elettrica spagnola, in guadagno del 3,35% sui valori precedenti.
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