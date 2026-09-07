Madrid: brillante l'andamento di Acciona
(Teleborsa) - Bene la società elettrica spagnola, con un rialzo del 3,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 206,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 211,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 203,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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