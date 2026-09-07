Madrid: brillante l'andamento di Acciona

(Teleborsa) - Bene la società elettrica spagnola , con un rialzo del 3,25%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 206,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 211,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 203,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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