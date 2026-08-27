Milano 15:05
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Madrid: in calo Aena

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo Aena
Retrocede il gestore degli aeroporti spagnolo, con un ribasso del 2,61%.
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