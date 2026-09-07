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Madrid: scambi al rialzo per ACS

Migliori e peggiori
Madrid: scambi al rialzo per ACS
(Teleborsa) - Balza in avanti Actividades de Construccion y Servicios, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società di costruzioni spagnola rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di ACS ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 104,9 Euro. Supporto a 102,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 107.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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