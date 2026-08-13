Indicazioni rialziste per ACS
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Seduta decisamente positiva per Actividades de Construccion y Servicios, parte dell'Ibex 35, che ha terminato in rialzo del 2,22%.
Operatività odierna:
A livello operativo, la società di costruzioni spagnola è da comprare ai prezzi attuali pari a 110,7 Euro con stop loss individuato a quota 103,2 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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