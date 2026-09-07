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Parigi: andamento negativo per Pernod Ricard

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso degli alcolici, in flessione del 2,49% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Pernod Ricard è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 59,75 Euro con tetto rappresentato dall'area 60,99. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 59,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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