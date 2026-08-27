Pernod Ricard sconta crisi internazionale: giù utili e ricavi, lavora su efficienza e costi

(Teleborsa) - La big francese degli alcolici Pernod Ricard , titolare di marchi di punta come lo whisky Martell o la vodka Absolut, ha chiuso l'esercizio 2025-2026 con un utile netto in calo del 26% a 1,2 miliardi di euro.



I ricavi sono scesi del 14,2% (-3,9% a livello organico) a 9,4 miliardi di euro, contro i 10,96 miliardi dell'anno precedente. Escludendo Stati Uniti e Cina, la crescita organica sarebbe dello 0,5%, poiché sui ricavi ha pesato la contrazione registrata sul mercato americano (-10%), più specificatamente negli USA (-14%) a causa dei dazi, e in Cina (-19%). Male anche l'Europa (-3%), mentre in Asia-Pacifico si registra una crescita (+7%).



L'esercizio è stato improntato ad una "forte difesa" del margine operativo organico, grazie all'accelerazione del programma di efficienza operativa da 1 miliardo di euro, che ha raggiunto la metà dell'obiettivo nell'esercizio 2026 e il cui completamento è ora previsto per l'esercizio 2028. I costi strutturali in calo dell'8,0% (-4% nell'esercizio 2025), grazie all'implementazione del modello operativo "Fit for Future" e a una gestione disciplinata dei costi.



L'utile operativo ricorrente dell'esercizio 2026 è stato pari a 2,4 miliardi di euro, con un calo del 17,9% (-5,2% a livello organico). Il margine operativo al 25,8%, in calo di 35 punti base su base organica, è stato influenzato negativamente dalle fluttuazioni valutarie, mentre l'impatto del perimetro ha inciso positivamente sui margini.



Per l'esercizio 2026-2027, Pernod Ricard prevede un andamento "ampiamente stabile" dei ricavi, In un contesto contrastante e incerto, caratterizzato da un calo negli Stati Uniti e in Cina ed un continuo slancio positivo nel resto del mondo, con una forte crescita in in India. Il fatturato è atteso in crescita "nella parte bassa della forchetta" di medio periodo (2027-2029) compresa tra il 3 e il 6%".











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