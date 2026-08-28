Parigi: performance negativa per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso degli alcolici, che presenta una flessione del 2,14% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Pernod Ricard è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di vini e alcolici, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 62,37 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 64,61 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 61,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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