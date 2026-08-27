Parigi: si concentrano le vendite su Pernod Ricard
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso degli alcolici, con una flessione dell'1,95%.
Lo scenario su base settimanale di Pernod Ricard rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di vini e alcolici. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Pernod Ricard evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 67,39 Euro. Primo supporto a 65,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 64,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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