Parigi: si concentrano le vendite su Pernod Ricard

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso degli alcolici , con una flessione dell'1,95%.



Lo scenario su base settimanale di Pernod Ricard rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di vini e alcolici . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Pernod Ricard evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 67,39 Euro. Primo supporto a 65,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 64,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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