Sciopero Fs: possibili disagi

(Teleborsa) - Alcune sigle sindacali autonome (Cat, Sgb e Cub) hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane dalle ore 21:18 di oggi alle ore 21 dell’8 settembre. Cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e oltre l’orario dello sciopero.



Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di martedì 8 settembre. Un ulteriore sciopero di Usb per il settore ferroviario è previsto domani dalle 9 alle 16:59.



Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Aggiornamenti su collegamenti e servizi attivi sono disponibili sull’App Trenitalia, nella sezione Infomobilità del sito, sui canali social e web del gruppo Fs, al numero verde e presso biglietterie, uffici assistenza, self-service e agenzie di viaggio.

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