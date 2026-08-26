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Madrid: performance negativa per Ferrovial

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Madrid: performance negativa per Ferrovial
Retrocede la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, con un ribasso del 2,92%.
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