Ryanair chiede all'UE di estendere la deroga all'EES fino ad aprile 2027

(Teleborsa) - Ryanair ha chiesto alla Commissione europea di prorogare con effetto immediato la deroga al sistema di ingresso/uscita (Entry/Exit System – EES) almeno fino ad aprile 2027, a seguito della scadenza di domenica 6 settembre.



La deroga - si legge in una nota - consentiva agli Stati membri di sospendere temporaneamente l'EES per evitare gravi congestioni ai controlli di frontiera. Tuttavia, nonostante i continui disagi subiti dai passeggeri, la Commissione europea ha lasciato decadere questa importante misura di flessibilità.



La proroga darebbe agli aeroporti e alle autorità di frontiera il tempo necessario per riparare i chioschi malfunzionanti, aumentare i livelli di personale e garantire che il sistema possa funzionare in modo efficiente prima che la sua piena applicazione venga imposta ai passeggeri. La revoca della deroga in questo momento priva gli Stati membri di qualsiasi flessibilità per prevenire ulteriori disagi durante i periodi di maggiore affluenza.



Neal McMahon, COO di Ryanair, ha dichiarato: "La gestione dell'EES da parte dell'UE è stata un disastro dall'inizio alla fine. Compagnie aeree, aeroporti e autorità di frontiera hanno ripetutamente avvertito Bruxelles che il sistema non era pronto, che avrebbe aumentato i tempi delle procedure e che avrebbe creato code eccessive per i passeggeri. Questi avvertimenti sono stati ignorati e sono stati i passeggeri europei a dover affrontare il caos causato dall'avvio mal pianificato dell'EES da parte dell'UE".

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