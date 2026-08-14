Etna, Enac: coordinamento e verifica azioni compagnie aeree a tutela passeggeri

(Teleborsa) - In merito ai disagi causati dal persistente episodio eruttivo dell’Etna che sta impattando sull’operatività degli aeroporti di Catania, Comiso e Palermo, il Commissario straordinario Enac, Carlo Mearelli, ha dichiarato: "Dalle prime cancellazioni, sono in stretto coordinamento con il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e con l'Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò, per il monitoraggio della situazione.



"La responsabilità di informare e riproteggere i passeggeri resta in capo ai vettori aerei, come previsto dal Regolamento comunitario di riferimento, con il supporto delle società di gestione aeroportuale. Al fine di verificare le azioni messe in campo per tutelare i diritti dei passeggeri coinvolti, l'Enac, attraverso le sue articolazioni territoriali, sta costantemente verificando che le attività delle compagnie aeree, e dei gestori, siano in linea con i regolamenti europei, in materia di tutela dei diritti dei passeggeri".



Esprimo apprezzamento per il contributo offerto da Regione Sicilia sul fronte dei servizi di navettamento dei passeggeri tra gli aeroporti, a supporto della gestione di questa fase complessa".

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