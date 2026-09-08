Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 19:54
29.586 +0,14%
Dow Jones 19:54
52.909 -0,95%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

A Londra corre Computacenter

Migliori e peggiori, In breve
A Londra corre Computacenter
Ottima performance per Computacenter, che scambia in rialzo del 4,02%.
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