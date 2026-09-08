Londra: in rally Computacenter
(Teleborsa) - Brilla Computacenter, che passa di mano con un aumento del 4,02%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Computacenter evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Computacenter rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Computacenter sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 60,02 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 56,69. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 63,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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