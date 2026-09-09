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Londra: brillante l'andamento di Computacenter

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Computacenter
(Teleborsa) - Bene Computacenter, con un rialzo del 2,81%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Computacenter rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Computacenter, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 53,4 sterline. Primo supporto visto a 52,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 52,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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