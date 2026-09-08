Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Appiattita la performance del cambio Euro / CAD, che porta a casa un trascurabile -0,03%.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6232 con primo supporto visto a 0,6222. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6217.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)