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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Sostanziale invarianza per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un +0,17%.

Il quadro di medio periodo dell'Eurostoxx 50 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 6.418. Primo supporto individuato a 6.376. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 6.460.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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