Milano 8-set
0 0,00%
Nasdaq 8-set
29.508 -0,12%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 8-set
10.812 -0,10%
Francoforte 8-set
26.008 0,00%

Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,17%

Il Dow Jones archivia la giornata a 52.787,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,17%
Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dell'1,17%, termina le contrattazioni a 52.787,53 punti.
Condividi
```