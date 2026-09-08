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/ Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,17%
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,17%
Il Dow Jones archivia la giornata a 52.787,53 punti
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08 settembre 2026 - 22.03
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Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dell'1,17%, termina le contrattazioni a 52.787,53 punti.
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