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Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,70%

Il Dow Jones termina a 53.186,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,70%
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,70%, con chiusura a 53.186,32 punti.
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