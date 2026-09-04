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Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,51%
Il Dow Jones termina a 53.413,6 punti
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Finanza
04 settembre 2026 - 22.03
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L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,51%, con chiusura a 53.413,6 punti.
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