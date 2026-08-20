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Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dell'1,31%

Il Dow Jones termina a 52.762,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dell'1,31%
Seduta in calo per l'indice più importante di Wall Street, che retrocede dell'1,31% e chiude a 52.762,3 punti.
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