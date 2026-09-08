Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 20:05
29.573 +0,10%
Dow Jones 20:05
52.895 -0,97%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto 0%

Il DAX chiude a 26.007,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto 0%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto 0%, terminando le negoziazioni a 26.007,63 punti.
Condividi
```