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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,15%)

Il DAX prende il via a 26.050,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,15%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,15%, a quota 26.050,95 in apertura.
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