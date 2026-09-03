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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,01%)
Il DAX prende il via a 25.840,92 punti
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03 settembre 2026 - 09.03
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Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,01%, a quota 25.840,92 in apertura.
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