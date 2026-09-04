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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,07%)
Il DAX prende il via a 25.985,86 punti
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04 settembre 2026 - 09.05
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Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,07%, a quota 25.985,86 in apertura.
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