Milano 17:35
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Nasdaq 18:47
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Dow Jones 18:47
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,17%

Il DAX chiude a 26.046,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,17%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto +0,17%, terminando le negoziazioni a 26.046,4 punti.
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