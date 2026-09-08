Francoforte: risultato positivo per Aurubis
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore tedesco di rame, che lievita dell'1,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aurubis più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo della big europea del rame si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 179,4 Euro. Supporto stimato a 176,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 182,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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