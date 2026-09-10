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Francoforte: giornata depressa per Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Aurubis
Sottotono il produttore tedesco di rame, che passa di mano con un calo del 3,38%.
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