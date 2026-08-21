Francoforte: scambi in positivo per Aurubis

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore tedesco di rame , in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aurubis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big europea del rame rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Aurubis rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 179,8 Euro, mentre i supporti sono stimati a 175,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 184,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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