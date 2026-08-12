Francoforte: scambi in positivo per Aurubis

(Teleborsa) - Avanza il produttore tedesco di rame , che guadagna bene, con una variazione del 2,27%.



La tendenza ad una settimana di Aurubis è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della big europea del rame mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 172,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 178,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 169,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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