Francoforte: rosso per Aurubis
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore tedesco di rame, che mostra un decremento del 3,38%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aurubis rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico della big europea del rame è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 180 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 171,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 188,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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