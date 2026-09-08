Francoforte: scambi in positivo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Jungheinrich Ag Pref , che tratta in utile del 2,04% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Jungheinrich Ag Pref rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Jungheinrich Ag Pref classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,33 Euro e primo supporto individuato a 26,59. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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