Francoforte: risultato positivo per Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Scambia in profit Jungheinrich Ag Pref, che lievita del 3,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Jungheinrich Ag Pref mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,62%, rispetto a +0,07% del MDAX).
Lo scenario di breve periodo di Jungheinrich Ag Pref evidenzia un declino dei corsi verso area 24,57 Euro con prima area di resistenza vista a 25,41. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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