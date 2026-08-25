Francoforte: risultato positivo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Scambia in profit Jungheinrich Ag Pref , che lievita del 3,13%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Jungheinrich Ag Pref mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,62%, rispetto a +0,07% del MDAX ).





Lo scenario di breve periodo di Jungheinrich Ag Pref evidenzia un declino dei corsi verso area 24,57 Euro con prima area di resistenza vista a 25,41. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```