IP e Ludoil entrano in Unem, ampliata la rappresentanza della filiera energetica

(Teleborsa) - Il Consiglio Generale di Unem ha approvato l'adesione all'Associazione di IP - italiana petroli e Ludoil Energy, rafforzando la rappresentanza delle principali realtà attive nella raffinazione, logistica e distribuzione di prodotti energetici tradizionali e low carbon in Italia.



IP, parte della multinazionale SOCAR e tra i maggiori operatori del settore carburanti e mobilità, e Ludoil Energy, gruppo industriale italiano che ha recentemente completato l'iter per l'acquisizione della raffineria di Priolo, "apportano competenze lungo l'intera catena energetica, contribuendo al confronto con le Istituzioni italiane ed europee sulle sfide della transizione", ha sottolineato l'Associazione in una nota.



"Accogliamo con grande soddisfazione l'ingresso di IP - italiana petroli e Ludoil Energy nella nostra Associazione. Si tratta di due realtà di primo piano che, per dimensione, competenze e presenza sul mercato, rappresentano un importante valore aggiunto per il sistema associativo e per l'intera filiera energetica", ha dichiarato Gianni Murano, presidente di Unem, sottolineando che l'adesione "rafforza ulteriormente la capacità di Unem di rappresentare il settore e di avanzare proposte concrete a sostegno degli investimenti, dell'innovazione e della tutela del valore industriale e occupazionale della filiera energetica italiana".



"In una fase di profonda trasformazione del sistema energetico e in un contesto geopolitico particolarmente complesso, è essenziale poter contare su un confronto sempre più ampio ed autorevole", ha proseguito Murano, aggiungendo che per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione "sarà necessario valorizzare, senza preclusioni ideologiche, i contributi di tutte le soluzioni tecnologiche in grado di garantire risultati concreti".

Condividi

```