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Firmato CCNI scuola su FMOF: risorse disponibili a breve per attuare programmi

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"E' stato firmato qualche giorno il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sul FMOF (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) 2025-2027. A breve, saranno quindi accreditati i fondi alle singole istituzioni scolastiche e potranno essere pagati tutti i lavoratori per attuare ciò che si è deciso nelle contrattazioni integrative di istituto". Lo ricorda Stefano Cavallini, segretario nazionale Anief.

"Ricordo quindi che entro il 10 di settembre i dirigenti scolastici potranno dare l'informativa alle rappresentanze sindacali, cioè alla RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, quindi anche a eventuali terminali associativi presenti all'interno della scuola, per informarli sia dell'attuazione della contrattazione sia di alcune tematiche specifiche dell'informativa, tra cui la proposta della formazione delle classi e degli organici, oltre naturalmente ai criteri per l'attuazione dei progetti nazionali europei delle singole istituzioni scolastiche".

"Invito tutti gli iscritti e non delle singole scuole a partecipare alle contrattazioni d'istituto in rappresentanza dell'Anief, perché soltanto avendo delle persone preparate e presenti all'interno delle singole istituzioni scolastiche, potremmo avere una rappresentanza forte nelle scuole e potremmo di conseguenza avere una rappresentanza forte a livello nazionale. Pertanto, chi è interessato a rappresentare i lavoratori all'interno del della propria scuola per l'Anief è pregato di contattare le le gli uffici provinciali più vicini", conclude il sndacalista.
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