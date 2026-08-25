Firmato CCNI scuola su FMOF: risorse disponibili a breve per attuare programmi

"E' statoqualche giorno il(CCNI) sul FMOF () 2025-2027. A breve, saranno quindialle singole istituzioni scolastiche e potranno essere pagati tutti i lavoratori per attuare ciò che si è deciso nelle contrattazioni integrative di istituto". Lo ricorda, segretario nazionale"Ricordo quindi chei dirigenti scolastici potrannoalle rappresentanze sindacali, cioè alla RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, quindi anche a eventuali terminali associativi presenti all'interno della scuola, per informarli sia dell'sia di alcune tematiche specifiche dell'informativa, tra cui la proposta della, oltre naturalmente ai criteri per l'attuazione dei progetti nazionali europei delle singole istituzioni scolastiche"."Invito tutti gli iscritti e non delle singole scuole a, perché soltanto avendo delle persone preparate e presenti all'interno delle singole istituzioni scolastiche, potremmo avere unae potremmo di conseguenza avere una. Pertanto, chi è interessato a rappresentare i lavoratori all'interno del della propria scuola per l'Anief è pregato di contattare le le gli uffici provinciali più vicini", conclude il sndacalista.