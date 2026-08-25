Firmato CCNI scuola su FMOF: risorse disponibili a breve per attuare programmi

"E' stato firmato
qualche giorno il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
(CCNI) sul FMOF (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa
) 2025-2027. A breve, saranno quindi accreditati i fondi
alle singole istituzioni scolastiche e potranno essere pagati tutti i lavoratori per attuare ciò che si è deciso nelle contrattazioni integrative di istituto". Lo ricorda Stefano Cavallini
, segretario nazionale Anief
.
"Ricordo quindi che entro il 10 di settembre
i dirigenti scolastici potranno dare l'informativa
alle rappresentanze sindacali, cioè alla RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, quindi anche a eventuali terminali associativi presenti all'interno della scuola, per informarli sia dell'attuazione della contrattazione
sia di alcune tematiche specifiche dell'informativa, tra cui la proposta della formazione delle classi e degli organici
, oltre naturalmente ai criteri per l'attuazione dei progetti nazionali europei delle singole istituzioni scolastiche".
"Invito tutti gli iscritti e non delle singole scuole a partecipare alle contrattazioni d'istituto in rappresentanza dell'Anief
, perché soltanto avendo delle persone preparate e presenti all'interno delle singole istituzioni scolastiche, potremmo avere una rappresentanza forte nelle scuole
e potremmo di conseguenza avere una rappresentanza forte a livello nazionale
. Pertanto, chi è interessato a rappresentare i lavoratori all'interno del della propria scuola per l'Anief è pregato di contattare le le gli uffici provinciali più vicini", conclude il sndacalista.
"