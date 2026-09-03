Technoprobe sostituisce DiaSorin nel FTSE MIB: sale il peso del tech nell'indice

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(Teleborsa) - Technoprobe , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, entrerà a far parte dell'indice FTSE MIB con efficacia a partire dall'inizio delle negoziazioni di lunedì 21 settembre 2026. Prende il posto di DiaSorin , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo della diagnostica. Lo ha comunicato FTSE Russell, il gestore dell'indice.



L'indice FTSE MIB, il principale indice di benchmark del mercato azionario italiano, misura la performance dei 40 titoli italiani più liquidi e capitalizzati, catturando più dell'80% della capitalizzazione del mercato nazionale.



Technoprobe, quotata nel febbraio 2022 su Euronext Growth Milan e passata a maggio 2023 su Euronext Milan, ha una capitalizzazione di 17,5 miliardi di euro alla chiusura del 2 settembre. Le sue azioni hanno più che raddoppiato il loro valore da inizio anno, sostenute dal forte interesse per le società legate al boom dell'intelligenza artificiale.



Il suo ingresso farà aumentare il peso del settore tecnologia nell'indice, ora appena al 4% grazie a STM . Verso la scomparsa invece il settore salute dall'indice (oggi pesa poco più dell'1%), visto che oltre a DiaSorin potrebbe uscire anche Recordati dopo l'OPA in corso.



Nella lista di riserva del FTSE MIB ci sono ora Pirelli , Banca Generali , Reply e DiaSorin. Lunedí 14 settembre FTSE Russell pubblicherà un avviso con il numero di azioni e pesi di investibilità per l'indice FTSE MIB effettivi dopo la chiusura delle negoziazioni di venerdì 18 settembre.



Entro la prossima revisione di dicembre ci potrebbero essere nuovi cambiamenti, viste l'OPA di Tata Motors su Iveco , l'OPA dei fondi CVC e GBL su Recordati e la possibile fusione per incorporazione di Mediobanca in MPS .



Guardando agli altri panieri del mercato italiano, nel FTSE Italia Mid Cap entrano B.F. , DiaSorin, Gens Aurea e TXT , mentre escono IGD , Marr , RCS Mediagroup e Technoprobe.



Nel FTSE Italia Small Cap entrano IGD, Kruso Kapital , Marr e RCS Mediagroup, esce TXT.



Nel FTSE Italia All-Share entrano B.F., Gens Aurea e Kruso Kapital.



Nessuna variazione nel FTSE Italia STAR e FTSE Italia Brands Index.



Nel FTSE Italia PIR PMI Index entrano B.F., DiaSorin, Gens Aurea e Seri Industrial , escono Eurogroup Laminations , Fine Foods Pharmaceuticals , Generalfinance e Technoprobe.



Nel FTSE Italia PIR PMI All Index entrano Alia Mentis , B.F., DiaSorin, Dipietro Group , EHI! , ETI , First Point , Gens Aurea, Giunti Psychometrics Holding , Guidotti Ships , Kruso Kapital e OPT .

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