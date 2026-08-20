Unem, a luglio vendite petroliferi -4,2% annuo penalizzate da gasolio e petrolchimica, top benzina e jet fluel

Le rilevazioni di Unem

(Teleborsa) - Le vendite al mercato di prodotti petroliferi, a parità di giorni lavorativi, si sono attestate, lo scorso luglio, a circa 4,7 milioni di tonnellate, in calo del 4,2% annuo.



Una dinamica - come spiega una nota dell'Unione energie per la mobilità (Unem)- penalizzata dagli andamenti del gasolio extrarete e della petrolchimica che non sono stati bilanciati dalla continua crescita della benzina e dal record storico del jet fuels.



I prezzi alla pompa, risaliti da inizio luglio fino a fine mese su benzina e gasolio, si sono inseriti in un periodo di frenata industriale e hanno comportato un calo per il gasolio motori dell'8,4% (-191.000 tonnellate), con il canale rete che ha segnato una contrazione più contenuta (-3,9%,) rispetto a quello extra-rete (-13,5%), storicamente legato al trasporto pesante.



La benzina invece continua a mostrare segni positivi (+3,1%, +27.000 tonnellate), raggiungendo i volumi più elevati da 16 anni a questa parte, tornando a quota 900 mila tonnellate immesse in consumo in un mese.



Il jet fuel ha segnato il terzo incremento consecutivo (+3,6%, +16.000 tonnellate) e un nuovo record storico: mai in Italia sono stati immessi in consumo volumi così alti di jet fuel in un singolo mese. Positivo il gpl autotrazione (+3,5%, +5.000 tonnellate), anche a causa di aumenti dei prezzi molto più contenuti rispetto agli altri carburanti.



Sesto mese positivo anche per il bunker marino che cresce del 5,9% ancora favorito da alcune situazioni contingenti nei porti spagnoli del Mediterraneo, ma anche dall’andamento positivo dei traffici navali dei porti italiani che segnano valori record per la crocieristica.



Per contro, i lubrificanti flettono per il terzo mese consecutivo (-9,1%, -3.400 tonnellate); oltre al calo del settore motori (-4,8%), emerge anche la contrazione della domanda del settore industriale (-13,5%).



I bitumi crescono per il sesto mese di fila anche se con intensità in attenuazione (+2,1%, + 5.000 tonnellate).



Riguardo i consumi petroliferi totali, a luglio, sono stati pari a oltre 5,1 milioni di tonnellate (-5,2%, -280.000 tonnellate), penalizzati non solo dall'atteso calo della petrolchimica (-52%, -76.000), e dalla citata flessione del gasolio che ha pesato per il 93% del calo totale nelle vendite.



A luglio i prezzi al consumo dei carburanti in media si sono attestati a 1,908 euro/litro per la benzina e a 2,027 euro/litro per il gasolio, in aumento rispettivamente di 4,3 e 7,3 centesimi rispetto a giugno dopo il fallimento della tregua tra Usa ed Iran del 18 giugno scorso.



I prezzi industriali italiani (al netto delle tasse) sia di benzina che gasolio hanno confermato un delta negativo rispetto alla media dell’area euro superiore ai 4 centesimi euro/litro, a riprova di andamenti più che congrui rispetto all'andamento dei mercati internazionali.



Nei primi sette mesi del 2026, le vendite al mercato nazionale sono state pari a circa 28,6 milioni di tonnellate, in calo del 3,3% annuo (-989.000 tonnellate). La carica petrolchimica pesa per il 76% sulla riduzione totale delle vendite nazionali, a conferma di una crisi strutturale del settore che negli ultimi cinque anni ha perso oltre 2 milioni di tonnellate di produzione.



In particolare, si consolidano i consumi totali di benzina pari a 5,4 milioni di tonnellate (+5,5%, +284.000 tonnellate), e del jet fuel (+2,5%, +73.000 tonnellate). Flessione per il gasolio totale (-4,8%, -718.000 tonnellate), dovuto alla diminuzione del gasolio motori (-4,7%, -632.000 tonnellate), legata al forte calo del canale extra rete (-8,6%), e di quello ad uso riscaldamento (-11,5%).



Lieve progresso per i lubrificanti (+1,2%), e per il gpl autotrazione (+1%). Si rafforzano i bitumi (+5,2%), così come i bunkeraggi (+9,6%).



Infine, i consumi petroliferi totali, nei primi sette mesi, sono stati pari a circa 31,4 milioni di tonnellate (-4%, -1.301.000 tonnellate), penalizzati anche dal calo dei consumi di olio combustibile per la produzione termoelettrica.



(Foto: © Amikishiyev / 123RF)

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