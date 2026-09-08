Londra: brillante l'andamento di Weir Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,57%.



L'andamento di Weir Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di breve periodo di Weir Group mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 28,22 sterline e supporto a 27,4. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 29,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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