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Londra: brillante l'andamento di London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di London Stock Exchange Group
Avanza la società che gestisce la Borsa di Londra, che guadagna bene, con una variazione del 2,40%.
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